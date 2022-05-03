شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 49 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر في ضبط 18 حالة بناء مخالف شملت إزالة 12 حالة بناء مخالف وتعدي بقري وردان ومنشية رضوان والرهاوي وأم دينار والاخصاص والمنصورية واتريس والقطا بمساحات إجمالية 1800م تنوعت ما بين إزالة وفك شدات خشبية وإزالة أسوار وبناء في المهد .

كما تم إيقاف وإزالة 6 حالات بناء بالبلوك الابيض على مساحات 30 م و 50 م و 100 م و 150 م بقريتي ابو غالب وأم دينار وفك 2 حاله شدة خشبية لسقف الدور الأول على مساحه 100 م بقرية ذات الكوم ومصادرة الخلاطة وأخري بمساحه 100 م بكفر حجازى .

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة العياط علي مدار ثلاثة أيام في إزالة 12 حاله تعدى علي الأراضي الزراعية شملت 10 حالات بمساحة حوالى 1000 متر بقري البرغوتى وبهبيت والعطف وبيدف وعزبه قوت القلوب وقرية الجملة وبمساحات تتراوح بين 87 م و 60 م و 175 م و 120 م بالإضافة إلى إزالة صبه خرسانية بالدور الثاني بقرية كفر عمار و حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية البليدة بمساحة 175 م و إعادة إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة ولاية الرى بقرية جرزا .

وشملت مجهودات مركز ومدينة العياط إزالة ٤ حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة 610م شملت مزارع مواشى بقرية منشأة فاضل بمساحة 230 متر و بقرية كفر الضبعى بمساحة حوالى 100 م و أساس بالبلوك بقرية كفر الرفاعي بمساحة 200 م و حفر اساس بالبلوك بقرية المقاطفية بمساحة 80 م .

وأطلع محافظ الجيزة علي مجهودات مركز ومدينة أطفيح في إزالة 15 حاله تعدي على الأراضي أملاك الدولة شملت 7 حالات بقرية عرب الإشرافية ومنشأة سليمان بمساحة إجمالية 850 م و 8 حالات بقرية عرب بني صالح بمساحه 1000 م بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية صول علي مساحه 500 م .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء .