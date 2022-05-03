شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تكشف تفاصيل التصدى للمخالفات فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اتصل بعدد من المحافظين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك والوقوف على تطورات الأوضاع والتاكد من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال العيد، وبخاصة القطاعات الخدمية والحيوية وتوافر كل السلع الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ "شعراوي" أكّد على تكثيف الحملات الرقابية مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين والتأكيد على هذا الامر خلال أيام العيد، للسيطرة على على عملية تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع، أن المحافظات شهدت تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة استقبال الحدائق والمتنزهات العامة للعيد، بالإضافة إلى الشواطئ والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للعمل على راحة الأسر والمواطنين، كما اكد وزير التنمية المحلية، ضرورة التصدي بكل الحزم والحسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف والمرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق العمل في الإجازة.

وأكد: "رصدنا بناء مخالف لبعض مقابر إحدى قرى دمياط، وتمّ إزالة المخالفة في المهد، ونتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والكمامة على مدار الأيام، حتى نحافظ على الشكل الجمالي في المناطق والمدن والمراكز والأحياء".