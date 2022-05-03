شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: توسعة قناة السويس مثل المشروعات القومية وتزيد عدد السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تطوير القناة مستمر، إذ تسير الأعمال وفقا لما هو مخطط له، موضحًا: «توسعة القناة مثل المشروعات القومية، وبالتالي فإنّ عائدها بعيد، حيث نقدم الخدمة للعميل دون أن ننظر إلى الأثر الإيجابي أو العائد فورا».

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن التوسعة ستؤدي إلى زيادة عدد سفن قناة السويس إلى 6 في المجرى، كما ستتحسن الخدمات المقدمة للعملاء، وستكون القناة جاهزة لاستقبال عدد أكبر من السفن العملاقة.

وتطرق إلى السياسات التسعيرية للقناة، من أجل جذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة، أوضح رئيس هيئة قناة السويس: «نتعامل بسياسات تسويقية مرنة تتعامل مع الموقف العالمي، وجهزنا كل السيناريوهات، مثلما نجحنا في التعامل مع أزمة كورونا، أما سفن شرق كندا وشرق الولايات المتحدة وغرب أوروبا، فإنّ طريقهم أقرب إلى رأس الرجاء الصالح، ونجهز لهم حوافز».