شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 35 كادر طبى بعدة جهات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 35 كادرا طبيا في عدة جهات، منهم 11 كادر بجامعة المنصورة، و 9 آخرين بمراكز علاج الأورام بالمحافظات.

وذكر بيان الجهاز اليوم أن الموافقة شملت تكليف 8 كوادر بمستشفيات جراحات اليوم الواحد بالمحافظات، و7 آخرين بالمستشفى الجامعي بجامعة حلوان.

من الجدير بالذكر أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.