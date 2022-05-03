شكرا لقرائتكم خبر عن "متبقيات المبيدات" يفحص 2000 عينة من المنتجات الخاصة بالسوق المحلى والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) إنه نظراً لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي فإن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث قام المعمل باستقبال عدد 2000 عينة حتى الآن.

وأكدت "عبد اللاه"، أن المعمل سوف يقوم بأداء مهامه طوال أجازة عيد الفطر المبارك وذلك حتى لا يتم تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، أن مفتشي ومهندسي الحجر يواصل العمل على مدار الساعة في الموانئ والمزارع لتسهيل شحنات التصدير وكذلك فحص واردات مصر من السلع الاستيراتيجية.