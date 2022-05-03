شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 33 شابا واستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 33 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 754 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 15 عاملا بمبلغ 41 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أبريل الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 262 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 137 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 180 منشأة انتهت بتحرير 37 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 18 لجنة تراخيص ومنح 14 رخصة.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .