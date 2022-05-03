شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: تخصيص خطوط ساخنة لتقديم الشكاوى خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت شركة المترو جمهور الركاب إلى التواصل معها خلال إجازة العيد وتقديم الشكاوى والاستفسارات، مؤكدة استمرار قنوات الاتصال والخط الساخن المخصص لهذا الغرض طوال أيام العيد، حيث تم تخصص خدمة الخط الساخن رقم 16048 ورقم مخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأكدت شركة المترو أنها ستتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .