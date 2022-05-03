شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: للمرة الأولى منذ عقود تتلاقى الأيام المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن مازحا خلال حفل استقبال بمناسبة نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، إن المسيحيين يواجهون "صعوبات أكثر" من المسلمين خلال الصيام، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وأوضح بايدن: "الأديان الثلاثة الرئيسية متشابهة في نواح كثيرة، لكنى أريدكم أن تعرفوا أن لديكم ميزة طفيفة فى رمضان: أنا عليّ الصوم 40 يوما دون حلويات وآيس كريم".

واستقبل الحضور كلمات بايدن بالضحك في اللقاء الذى حضره زعماء دينيون مسلمون وممثلون عن الجالية.

وأضاف بايدن: "للمرة الأولى منذ عقود، تلاقت الأيام المقدسة للديانات الإبراهيمية الثلاثة في نفس الوقت، فكروا في الأمر، وهذه رسالة يا رفاق وأنا أؤمن بهذا حقا".

يذكرأن، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل، بيانا، بمناسبة عيد الفطر أعربا فيه عن أمنياتهما بعيد مبارك لمسلمى العالم، وتحدثا فيه عن اللاجئين والنازحين واستبشرا بمستقبل أفضل.

كما أعلن البيت الأبيض استضافة الرئيس وزوجته وزوج النائبة كامالا هاريس لحفل استقبال بمناسبة عيد الفطر.

وقال الثنائي في بيان لهما صباح العيد، وفقا لسى إن إن: "تقليد الحرية الدينية للجميع يقوي بلدنا ، وسنواصل العمل مع الأمريكيين من جميع المعتقدات والخلفيات لحماية وتعميق التزامنا الجماعي بهذا المبدأ الأساسي". "هذا العام ، سنستأنف تقليد الاحتفال بالعيد في البيت الأبيض ، وتكريم الأمريكيين المسلمين الملهمين الذين يقودون الجهود لبناء قدر أكبر من التفاهم والوحدة عبر أمتنا."

وأقيم احتفال عيد البيت الأبيض العام الماضي تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافا "هذه السنة، وفى الوقت الذى نحتفل فيه بعيد الفطر، نبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة منفصلين عن عائلاتهم وغير متيقنين حول مستقبلهم، لكنهم متمسكين بالأمل بمستقبل أفضل"، حسب قولهما.

وأضاف جو وجيل بايدن: "كأمة يجب أن نحفاظ على إيماننا بأولئك الذين يطلبون حياة أفضل، وأن نعلي التزامنا بأن نكون منارة للأمل للناس المضطهدين حول العالم".