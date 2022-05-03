شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح المهمة الواجب اتباعها خلال عيد الفطر للحد من عدوى كورونا وتحد من مخاطر الإصابة. وجاءت قائمة النصائح كالتالي: - التباعد الجسدى بمسافة متر على الأقل - ارتداء الأقنعة القماش ونظافة اليدين كل فترة - منع التجمهر في المحال التجارية والمساجد - استخدام التكنولوجيا للمعايدة - اعزل نفسك فورا عن أى تجمعات إذا شعرت بالمرض - منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك فى التجمعات - استخدام سجادة الصلاة الشخصية لوضعها على سجادة المسجد وقت الصلاة - تنظيف روتينى للأماكن بالمنظفات والمطهرات مثل مقابض الأبواب ودرابزين السلالم