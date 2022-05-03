شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا فى العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح المهمة الواجب اتباعها خلال عيد الفطر للحد من عدوى كورونا وتحد من مخاطر الإصابة.
وجاءت قائمة النصائح كالتالي:
- التباعد الجسدى بمسافة متر على الأقل
- ارتداء الأقنعة القماش ونظافة اليدين كل فترة
- منع التجمهر في المحال التجارية والمساجد
- استخدام التكنولوجيا للمعايدة
- اعزل نفسك فورا عن أى تجمعات إذا شعرت بالمرض
- منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك فى التجمعات
- استخدام سجادة الصلاة الشخصية لوضعها على سجادة المسجد وقت الصلاة
- تنظيف روتينى للأماكن بالمنظفات والمطهرات مثل مقابض الأبواب ودرابزين السلالم