أخبار مصر

الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا فى العيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح المهمة الواجب اتباعها خلال عيد الفطر للحد من عدوى كورونا وتحد من مخاطر الإصابة.

 

وجاءت قائمة النصائح كالتالي:

- التباعد الجسدى بمسافة متر على الأقل

 

- ارتداء الأقنعة القماش ونظافة اليدين كل فترة

 

- منع التجمهر في المحال التجارية والمساجد

 

- استخدام التكنولوجيا للمعايدة

 

- اعزل نفسك فورا عن أى تجمعات إذا شعرت بالمرض

 

- منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك فى التجمعات

 

- استخدام سجادة الصلاة الشخصية لوضعها على سجادة المسجد وقت الصلاة

 

- تنظيف روتينى للأماكن بالمنظفات والمطهرات مثل مقابض الأبواب ودرابزين السلالم

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا