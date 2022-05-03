شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار سوهاج الدولى تضبط تهريب عدد من السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك منضبط عدد من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت اشتبه ناهد عطا مأمور تفتيش الركاب في ع . م . م مصرى الجنسية بدا عليه علامات القلق والارتباك. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفى. وتم تمرير امتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد دردير مأمورالفحص وحسن علي أبو كريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة. وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعه برئاسة فيصل ابوعميرة رئيس الوردية من أحمد محمد أمين وأحمد حسن فتبين وجود 27 سيجارة إلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه . قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضر ضبط رقم 12 لسنة 2022 . يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى .