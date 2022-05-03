شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 255 ألف جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا ، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بميلانو لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 255 ألف جنيه مصري تقريبا، منها 225 ألفا مستحقات الضمان والمعاشات، والباقي مستحقات مالية محصلة للعمالة المصرية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشارت إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أبريل الماضى عن توفير 8 فرص عمل بالداخل.

وأوضح الملحق العمالي بميلانو أنه تم خلال الشهر تسوية 4 شكاوى وديا ، ومازال هناك شكوتين تحت البحث والدراسة بإجمالي الشكاوي 6 شكاوي، فضلا عن القيام 74 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 5 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية ، والرد على 65 استفسار للعمالة المصرية بميلانو من خلال المكتب.