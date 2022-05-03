شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثانى أيام العيد.. أجواء حارة اليوم نهارا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية مع ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة