شكرا لقرائتكم خبر عن ما مجالات عمل المكتب الباباوى في الكنيسة الأرثوذكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المكتب الباباوى للمشروعات إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يدعم مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل ، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

ويهتم المعهد ببناء القدرات البشرية مع التركيز بشكل خاص على تحسين تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للجميع، ويشجع على إنشاء مرافق التعليم والرعاية الصحية؛ ويوفر التوجيه الفني وبناء القدرات للشركاء إلدارتها وتشغيلها المستدا، وكذلك تعزيز القدرات المؤسسية للكنيسة في القيادة والحوكمة.

ويعمل المكتب على تعزيز المنح الدراسية عن الكنيسة القبطية للحفاظ على التراث والهوية القبطية، وبناء شراكات ومبادرات تعاونية مع الجهات المحلية والعالمية والحكومية وغير الحكومية من أجل تقديم الدعم والخدمات للجميع.