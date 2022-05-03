شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معايير إنشاء المدن المستدامة وأهميتها فى إستيراتيجية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الآونة الأخيرة اتجهت العديد من دول العالم إلى إنشاء المدن المستدامة، باعتبارها أحد أوجه الحياة الصحية الآمنة، وأنها موفرة لاستخدام الطاقة والكهرباء والمياه، وتعتمد على الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إعادة تدوير المخلفات، الأمر الذى يسهم فى القضاء على التلوث، فهناك حوالى %57 من سكان العالم يعيشون فى المدن أو المناطق الحضرية.

خلال هذا التقرير نوضح ماذا نحتاج من اجل مدن مستدامة، حيث ظهر مصطلح المدن المستدامة أو الخضراء عقب إعلان الأمم المتحدة استراتيجية التنمية المستدامة، والتى تتكون من 17 هدفا.

1- لابد من توفير البنية التحتية اللازمة لبناء هذه المدن.

‏تحديد الموقع المناسب من حيث المناخ الملائم والقرب من المياه.

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2- ‏ان تكون التربة الزراعية فى هذا الموقع ملائمة .

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3- ‏لابد أن تتوفر جميع الخدمات البيئة الصحية

4-من التحديات التى تواجه اقامة المدن المستدامة ، التلوث البيئى والضوضاء والازدحام.

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5-المدينة المستدامة هى المدينه التى صممت مع مراعاة الأثر البيئى، من اجل تقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد وتقليل النفايات وتلوث الماء والهواء.

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6-تستخدم المدن المستدامة نظم الصرف الصحى المستدامة.

7-تطبق المدن المستدامة مفهوم زراعة الأسطح الخضراء، واستخدام المخلفات فى توليد الطاقة الكهربائية، من انبعاث الغازات الحيوية.

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‏8-تعمل المدن المستدامة على زيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدةوالمتجددة ، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

9-تقلل استخدام أجهزة التكييف باستبداله بنظم تهوية طبيعية، اثناء تصميم المبانى.

10- الا تقل المسطحات الخضراء والمائيةعن %20 من مساحة المدينة .

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11- ‏تعتمد المدينة المستدامة على وسائل النقل الجماعى الحديثة الكهربائية أو عديمة الانبعاثات.

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12- ‏ان تشمل المدينة وجود ممرات ومسارات للمشاة ولراكبى الدراجات.

13-ان تحتوى المدن على مناطق صناعية وتجارية صديقة للبيئة قريبة .

14- تأسيس المدن المستدامة يعتمد بشكل اساسى على الزراعة والإنتاج الحيوانى، بالتوافق مع شروط ومعايير الصحة العامة.

15-ان يكون الموقع الأنسب لجميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن .

16-ان يكون الموقع بعيد وذو ارتفاع عن سطح البحر، لتقلبل بصمة الكربون ومصادر التلوث والضوضاء.

17- تعدد مصادر المياه مع سهولة إنتاج مياه الشرب النقية بتكنولوجيا تكثيف المياه من الهواء.