شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات أفريقية يدعمها البنك الدولى فى النقل والزراعة والطاقة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم التعاون مع البنك الدولى، فى تنفيذ التقرير القطرى للمناخ والتنمية، مشيرة الى أنه سيساعد على التوسع في التعاون وطنيا لتحديد مجموعة من المشروعات للتمويل، سواء على المستوى الأفريقي اوالعالمي في تمويل مشروعات التكيف والتنمية.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أنه في مجال تطوير قطاع النقل، بعد عرض مصر للجهود الخاصة به خلال مؤتمر جلاسكو، وخاصة تجربتها الناجحة في مجال تطوير الطرق، وتأثير ذلك على تقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى، وربطه بفكرة النقل المستدام، مؤكدة إمكانية إطلاق مبادرة أفريقية في مجال النقل المستدام.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أنه سيتم تحسين آليات إشراك القطاع الخاص، إضافة إلى التعاون في مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، وكذلم مبادرة مساعدة الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ الزراعة المستدامة ، وكذلك مبادرة افريقية لإدارة المناطق الساحلية، ودمج المجتمع المحلى وتدريبهم على التكيف.

وشددت وزيرة البيئة ، على ضرورة دعم رؤية تقليل الفجوة بين التكيف والتخفيف، والاستفادة من منصة البنك الدولى للمواجهة الخضراء الذكية للمناخ، في الجانب المعرفي، وايضا تقديم نماذج رائدة من دول مختلفة في عدد من المجالات، منها مجال الأمن الغذائى والمائى والبنية التحتية، لتقديمها للدول الأفريقي اضافة لمبادرات المدن المستدامة.

جدير بالذكر ان وزيرة البيئة، بحثت متذ ايام إمكانية التعاون مع بنك التنمية الأفريقي، فى تحالف البيئة الخضراء لأفريقيا، وكذلك مبادرة تمويل الطاقة لأفريقيا، والشراكة في مجال الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ في أفريقيا.وكذلك والدعم الفني في مجالي التخفيف والتكيف.