شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إزالة 71 مخالفة على المجارى المائية فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية حملة لإزالة التعديات، نفذت خلالها 71 قرار إزالة للتعديات الموجودة على المجارى فى "أسيوط - البحيرة - القليوبية".

وأوضح تقرير الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم تكثيف الجهود المبذولة من قطاع الرى لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى المختلفة لإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث.

وكانت الحكومة قد أطلقت حملة قومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين منجميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولةبحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.

كما تم اعداد وثيقة لحماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، لضمان حق كل مواطن فى التمتع بنهرالنيلوحظرالتعدىعلى حرمه، حيث أكدت على أن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبىوسيشارك فى شئونالنيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، ويقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.