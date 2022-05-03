شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث السويسرى للشرق الأوسط يزور مركز القاهرة الدولى لحفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي السفير "ولفجانج برولهارت" المبعوث السويسرى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال زيارته إلى مصر، وهدف اللقاء إلى الوقوف على فرص تعزيز التعاون بين الجانبين، وشاركت فيه "ايفون باومان" سفيرة سويسرا بالقاهرة.

في هذا الصدد، استعرض المبعوث السويسري أهم أولويات استراتيجية سويسرا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2024 والتي تشمل السلم والأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والشئون الاقتصادية والرقمنة. وأعرب عن الأهمية التي توليها بلاده إلى التعاون مع مصر في إطار تنفيذ هذه الإستراتيجية بما في ذلك من خلال توثيق التعاون مع المؤسسات المصرية المعنية.

من جانبه، أكد مدير مركز القاهرة الدولي أن المركز يمثل امتدادًا لدور مصر الرائد في دعم السلم والأمن دولياً وإقليمياً، وتناول أنشطته في مجال التدريب وبناء القدرات في موضوعات تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنع التطرف المؤدي للإرهاب ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والمرأة والسلم والأمن ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتغير المناخ والأمن والتنمية. وذكر أن المركز هو الوحيد من نوعه في المنطقة العربية الذي يقدم تدريبات في كافة هذه المجالات ولديه القدرة على تقديمها باللغة العربية، كما أشار إلى اضطلاع المركز بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام والسكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

في هذا الصدد، أعرب المسئول السويسري عن تقديره لأنشطة المركز وللمكانة الدولية والإقليمية التي يحظى بها، وتم بحث سبل البناء على التعاون القائم بين المركز وسويسرا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكي يشمل مجالات أخرى من عمل المركز مثل تسوية النزاعات والوساطة وبناء السلام، أخذاً في الإعتبار الخبرات الممتدة والثرية لكل من مصر وسويسرا في هذه المجالات.