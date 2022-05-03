شكرا لقرائتكم خبر عن ما أبرز مهام رئيس الدير في الكنيسة الأرثوذكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر
1 - مسئول عـن تنفيـذ بـرامج العمـل اليـومى فـى قطاعـه بمـا يتطلبـه ذلـك مـن فنيـات وأصـول العمـل المناسبة لطبيعة القطاع.
2 - متابعة الرهبان العاملين فى القطاع وكذلك العاملين من العمال الثـابتين أو المـؤقتين والإشـراف على المقاولين وموردى الخدمات والسلع فى قطاعه.
3 - كتابة التقارير اليومية والدورية ورفعها لأمين الدير.
4 - تحديـــــد الاحتياجـــــات مـــــن الموارد والخامات والخـــــدمات ٕواحتياجــات العمـل علـى مسـتوى يومى / دورى، طبقا لطبيعة العمل بقطاعه.
5 - إنشـاء السـجلات الإداريـة والماليـة لتـوفير البيانـات والمعلومـات التـى تسـمح بسـهولة الحصـول عليها سواء الورقية أو الإلكترونية.
6 - مسـئول عـن نظـام الإدارة فـى قطاعـه بمـا فـى ذلـك تحديـد العمليـات وأسـلوب قيـاس أدائهـا بمـا يكفل متابعة فاعلية وكفاءة كل عملية.
7 - اقتراح ووضع الأهداف الكفيلة بالتحسين المستمر لأداء العمليات فى قطاعه.
8 - مسئول عن المتابعة الروحية للعمال العاملين بقطاعه.