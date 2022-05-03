شكرا لقرائتكم خبر عن ما أبرز مهام رئيس الدير في الكنيسة الأرثوذكسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكمن عظمة الأديرة والرهبنة والحياة الكنسية في مصر فى كونها جواهر غالية فى الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، لأنـه على أرض مصر تأسست الخطوات الأولى فى هذا الطريق، فالأنبـا بـولا أول السـواح والأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان والقديس مقاريوس الكبير ناسك الاسقيط الأول والقـديس الأنبا باخوميوس مؤسـس حيـاة الشـركة فـى بـرارى مصـر والعـالم، قـد ظهـروا علـى مسرح التاريخ من القرن الثالث امتداداً إلى القرون التالية

وخلال السطور التالية ننشر أبرز مهام رئيس الدير في الكنيسة الأرثوذكسية كما نصت عليها لائحة دليل الرهبنة القبطية.

1 - مسئول عـن تنفيـذ بـرامج العمـل اليـومى فـى قطاعـه بمـا يتطلبـه ذلـك مـن فنيـات وأصـول العمـل المناسبة لطبيعة القطاع.

2 - متابعة الرهبان العاملين فى القطاع وكذلك العاملين من العمال الثـابتين أو المـؤقتين والإشـراف على المقاولين وموردى الخدمات والسلع فى قطاعه.

3 - كتابة التقارير اليومية والدورية ورفعها لأمين الدير.

4 - تحديـــــد الاحتياجـــــات مـــــن الموارد والخامات والخـــــدمات ٕواحتياجــات العمـل علـى مسـتوى يومى / دورى، طبقا لطبيعة العمل بقطاعه.

5 - إنشـاء السـجلات الإداريـة والماليـة لتـوفير البيانـات والمعلومـات التـى تسـمح بسـهولة الحصـول عليها سواء الورقية أو الإلكترونية.

6 - مسـئول عـن نظـام الإدارة فـى قطاعـه بمـا فـى ذلـك تحديـد العمليـات وأسـلوب قيـاس أدائهـا بمـا يكفل متابعة فاعلية وكفاءة كل عملية.

7 - اقتراح ووضع الأهداف الكفيلة بالتحسين المستمر لأداء العمليات فى قطاعه.

8 - مسئول عن المتابعة الروحية للعمال العاملين بقطاعه.