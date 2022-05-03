شكرا لقرائتكم خبر عن كعكة واحدة يوميا.. أستاذ بالقومى للبحوث يكشف أضرار الإفراط فى تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عاصم أبو عرب أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث، عن تفاصيل الإكثار والإفراط من تناول الكعك، مؤكدا أنه سوف يؤدى إلى مشاكل صحية لا حصر لها، أولها الإصابة بالبدانة، حيث تحتوى الكعكة الواحدة على حوالى 35% دهون، و 35% نشويات، و30% سكريات و تمد الكعكة الواحدة للإنسان بحوالى 400 سعر حرارى والغريبة على 120 سعر حرارى والبيتى فور على 90 سعر حرارى بينما يحتاج الإنسان يومياً إلى 1600 – 2000 سعر حرارى من جميع الوجبات الغذائية وتتحول السكريات عادة فى جسم الإنسان إلى دهون يتم تخزينها فى الجسم ليصبح خطراً يهدد صحة الجسم حيث يساهم فى البدانة وما يترتب علية من قلة المجهود البدنى وزيادة العبء على أعضاء الجسم ولا سيما القلب والرئتين والكليتين.

ونصح الدكتور عمرو أبو عرب ، بضرورة الاعتدال في تناول الكعك حيث يكفي تناول كعكة واحدة أو أثنين على الأكثر يومياً وعلى فترات متباعدة، وفى حالة الرغبة فى المزيد فيمكن تناول البسكويت وهو أقل ضرراً لما يحتويه من نسبة معتدلة من الدهون وبالتالي فهو أقل في السعرات الحرارية من الكعك والغريبة ولا يصيب الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية مناسبة.