شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام أساليب حديثة فى تطوير الوحدات المرورية لمواكبة العصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بالتنسيق مع إدارة المرور، في إدخال العديد من الأنظمة الحديثة لتطوير الوحدات المرورية على مستوى الجمهورية، لمواكبة التطور التكنولوجي للدول وتم تزويد الوحدات والإدارة بالمعدات والأجهزة الإلكترونية والكاميرات ذات التقنية العالية في المراقبة ورصد المعوقات المرورية على الطرق.

وقال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة للمرور ونظم و المعلومات قاموا باستخدام أساليب حديثة في تطوير الوحدات من خلال الأرشفة الإلكترونية لكافة الملفات الخاصة بالسيارات بعدد كبير من الوحدات في القاهرة والجيزة وسيتم تعميمها على باقى الواحدات بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية والتي تحافظ على الملفات من التلف أو نشوب الحرائق أو فقدان الملفات ووضعها على هارد ديسك يشمل جميع بيانات السيارات.

ولفت المصدر إلى أن هناك منظومة رادارات تم تركيبها أعلى المحاور والرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم للعمل على مراقبة الطرق ومنع وقوع الحوادث الناتجة عن السرعات الجنونية عبر المحاور، حيث تقوم تلك الرادارات بالتقاط مخالفى السرعات و تصويرهم وارسال البيانات الى نيابة المرور لاتخاذ اللازم ضدهم وتغريمهم ماديا لمنع تكرار تلك المخالفة بهدف الحد من وقوع الحوادث.

وأوضح المصدر أن إدارة المرور كذلك تشرف على مشروع RFID ويشمل التعرف على بيانات السيارة إلكترونيا واستخدام كاميرات مراقبة تتعرف آليا على جميع المعلومات اللازمة عن المركبات في حالة كسر حواجز السرعات المقررة أو المطلوبة أمنيا أو المبلغ بسرقتها أو لتحديد هوية الأشخاص، ويتم التقاط المخالفات إلكترونيا وإرسالها منذ شهر سبتمبر الماضى الى نيابة المرور مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتخصيص غرفة للأرشفة لكافة ملفات السيارات لسرعة التوصل إلى بياناتها.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطوير 25 وحدة مرورية على مستوى الجمهورية من خلال إدخال أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة وتجديد أماكن انتظار السيارات، مع الرد على كافة الشكاوى الواردة الى الإدارة من خلال قطاع حقوق الانسان، بالإضافة الى صيانة 330 كمبيوتر، 45 طابعة و 22 ماكينة تغليف ، مع إنشاء 31 خط خاص بالوحدات الترخيصية وحل 6190 طلب دعم فنى داخل الواحدات ، مضيفا أنه تم توزيع 83 ألف علامة مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة وتم تسليم 100 ألف علامة مميزة من مطابع الشرطة، وإنشاء منظومة الشباك الواحد ببعض الإدارات وسيتم تعميمها بباقى الوحدات.

وأضاف المصدر، أن هناك من ضمن أنظمة التطوير عمل بوابات إلكترونية خاصة بالسيارات لتسهيل إجراءات التراخيص، واستخدام ماكينات التكويد والتشفير وتزويد الضباط بأجهزة بى دى ايه التي تساعد في ضبط السيارات المسروقة ورصدها في الأكمنة المتواجدة على الطرق، بالإضافة الى التعرف على بيانات السيارات كاملة عن طريق وضعها على الملصق الإلكترونى وأذاعه كتاب دورى بالمواصفات الفنية، والاحتياجات المطلوبة للتصوير لسرعة استخراج المستندات الخاصة بالمركبات والسائقين.

ولفت المصدر، إلى أنه بعد الموافقة على شراء ماكينيتين زادت إصدارات الإدارة الى 20 ألف ملصق إلكتروني يوميا بالمحافظات، ما يساهم فى سرعة الوصول إلى السيارات المسروقة والمطلوبة أمنيا لإدخال الطمأنينة فى نفوس المواطنين فى إطار خطة تسير عليها الإدارة تحت شعار مرور بلا أوراق وطرق بها انضباط، كما تم تركيب مليون ونص ملصق للسيارات حتى الآن، مع توريد 425 ألف لوحه معدنية.

واستطرد المصدر، أنه منذ توقيع مذكرة التعاون مع هيئة البريد يتم ارسال قيمة المخالفات المالية للسيارات والسائقين عليها الى نيابة المرور مما ساهم في تخفيف حد الزحام على منافذ تسديد المخالفات الخاصة بالسيارات، كما قامت الإدارة بإنشاء موقع مرور مصر الجديد الذى يختص بسرعة الاستعلام عن المخالفات ، واستخراج بدل فاقد رخص التسيير والقيادة وخدمة إصدار كروت تشغيل شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لخدمات إرشادية للسائقين.

وأوضح المصدر أن إدارة النظم والمعلومات شاركت فى ادخال انظمة النقل الذكى على الطرق السريعة بالتنسيق مع القوات المسلحة و ووزارة الاتصالات و النقل و تسيير الإدارة فى خطة لتطوير كافة انظمة السير على الطرق و الوحدات المرورية لمواكبة التطور التكنولوجى فى الدول المتقدمة، موضحا أن البوابة الجديدة داخل موقع وزارة الداخلية لتقديم الخدمات اللازمة للقطاعات الخدمية سواء الجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية.

و استطرد المصدر، أن الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، أنشأت الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر" تحتوى تلك البوابة على خدمات إرشادية اقتصادية و منها سداد قيمة المخالفات و سداد الضرائب و الرسوم و التأمين الإجبارى و رسوم توصيل المنازل و شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى، مع تقديم خدمة لتتبع جميع اللوحات والتى دخل المواطن للمزاد عليها و إحصائيات و معلومات تهم المواطن.

وأوضح المصدر، أن الموقع الإلكترونى يشمل اجراءات تراخيص السيارات، وقانون المرور واللوائح التنفيذية ومجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث، وحدد الموقع إجراءات التراخيص عن طريق الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المرور، واختيار رخصة تجديد المركبة و يختار السائق رخصة المركبة المطلوب تجديدها، مع تقديم صور للرخصة السابقة والرقم القومى سارية وشهادة المخالفات وتجديد المركبة أو الدراجة يجب أن تقل عن 2030 سى سى.