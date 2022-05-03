شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء العام الدراسى الجارى للصفوف الأولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة للصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى مستمرة حتى يوم الخميس 19 مايو 2022 حسب المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى، موضحة أن الطلاب ينتظمون فى مدارسهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ويعتمد نظام التقييم فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي على عدة محاور أساسية، نقدم فى التقرير التالى ضوابط وآليات التقييم فى الصفوف الأولى.

- لن تعقد امتحانات تحريرية للطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي

- تعتمد آلية التقييم بالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب

- قياس نواتج التعلم من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية والتحريرية، والمهارية

- تلك المهام يكلف بها معلم الفصل التلاميذ فى الصفوف الأولى

- يتم إجراء التقييم نهاية الترم الدراسى

- يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى

- يتم استخدام 4 ألوان للتقييم لمعرفة مستوى الأطفال

- اللون الأحمر وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات" أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.

- اللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

- اللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

-اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

- المعلم يمكنه كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.

- عند ملء الاستمارة النهائية للتقييم تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم.