شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام عمل المخابز طوال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية تشغيل عمل المخابز والتأكد من توافر الخبز المدعم طوال أيام عيد الفطر، حيث أشارت إلى انتظام العمل وصرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة لكل فرد مقيد بالبطاقات.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه المطاحن بتوفير الدقيق خلال أيام العيد الثلاثة كرصيد لكل مخبز في عيد الفطر مع توفير احتياجات كافة المحافظات من الدقيق، مؤكدا ان المخابز سوف تعمل فى كافة أيام العيد باستثناء المخابز التى حصلت على أجازه مسبقة.