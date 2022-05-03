شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوى العام.. محظورات الامتحان الإلكترونى لنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، محظورات الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، المقرر انطلاقها 11 مايو المقبل، حيث أوضحت الوزارة أنه لن يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان، لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص، إضافة إلى منع دخول التليفونات المحمولة أو أى وسيلة غش، مشددة على أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات على أى طالب يرتكب مخالفة داخل لجنة الامتحانات.



وكانت الوزارة حددت آلية عقد امتحانات المواد المضافة للمجموع الأساسية، حيث تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقاليه) وتمثل هذه الأسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة السئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.