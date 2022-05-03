شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتصل هاتفيًا بأمير الكويت للتهنئة بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيا، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.

ومن جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وأمن واستقرار.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.