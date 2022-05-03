شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تنفيذ خطة الإسعاف لتأمين احتفالات عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة التأمين الطبى الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية، والتى تتضمن توفير 2151 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الميادين وأماكن الزحام والتجمعات التى تشهد كثافة عالية، والطرق والمحاور السريعة بالمحافظات، و204 سيارات دعم لوجيستى، و25 سيارة إسعاف تدخل سريع، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى، و6 لانشات إسعاف بحرى تم الدفع بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المناطق الساحلية.

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن الخطة شملت توفير إسعاف جوى، بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى توفير 15 سيارة دعم متنقلة للتجهيزات الطبية، و15 سيارة دعم متنقلة للصيانة لتقديم الدعم الفنى واللوجيستى لسيارات الإسعاف المتمركزة على الطرق السريعة والميادين.

وقال إنه تم التوجيه بتكثيف تأمين كافة الفعاليات والأنشطة والاحتفالات والحفلات الخاصة بعيد الفطر والمُقامة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المنوطة، علاوة على توفير سيارات متنقلة للتبرع بالدم للاستعانة بها عند الحاجة.