شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى: سفر ووصول 402 رحلة لنقل 48 ألف راكب على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، سفر ووصول حوالى 48 ألف راكب، وذلك على 402 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، تشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 200 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالى 27 ألف راكب، وسفر 202 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو اسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالى 21 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وبدأت سلطات مطار القاهرة تطبيق الإجراءات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، والخاصة بتفعيل المنصة الإلكترونية www.visitegypt.gov.eg بديلا عن كروت وإقرارات الصحة العامة الورقية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول إلى مصر للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول، بما يساهم فى تخفيف الإجراءات على الوافدين، مع الحفاظ على شروط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفى حالة تعذر التسجيل على المنصة فسيتم السماح للركاب بالدخول وفقا لاشتراطات الدخول الصحية للأراضى المصرية كما هى والتى تتطلب إحضار شهادات معتمدة بالحصول على لقاحات كورونا بشرط مرور 14 يوما على الجرعة الثانية أو Antigen test أو تقديم PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول بـ72ساعة عليهما QR code.