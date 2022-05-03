شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يشهد ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة خلال اليوم الأول والثانى، وتتراوح درجة الحرارة بين 33 : 34 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين خلال أيام العيد نستعرضها فيما يلى :

- القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية أو فى وجود الأتربة نهارا ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة

- الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط

- متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.