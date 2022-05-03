شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ روسى يدمر جسرا استراتيجيا بمنطقة "أوديسا" الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولون محليون في أوكرانيا اليوم الاثنين، إن صاروخا روسيا دمر جسرا استراتيجيا عبر مصب نهر "دنيستر" بمنطقة "أوديسا" جنوب غرب البلاد.

وأعلن المتحدث باسم إدارة أوديسا الإقليمية سيرهي براتشوك -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- عن وقوع هذا الصاروخ ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

ويمثل الجسر - الذي تعرض بالفعل مرتين إلى استهداف من قبل القوات الروسية - الطريق الوحيد ونقطة اتصال السكك الحديدية على الأراضي الأوكرانية بقسم جنوبي كبير من منطقة "أوديسا".

ويعد الجسر جزءا من طريق السكك الحديدية الوحيد الذي تسيطر عليه أوكرانيا بالكامل إلى موانئ أوكرانيا على نهر "الدانوب" والذي تعتبره كييف طريقا واعدا للصادرات في حالة إغلاق موانئ البحر الأسود.