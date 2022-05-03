شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السورية تفرج عن 60 معتقلا في جرائم "إرهابية" بعفو رئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت السلطات السورية، اليوم الإثنين، عن أكثر من 60 معتقلاً وذلك ضمن عفو رئاسي جديد أصدره الرئيس السورى بشار الأسد، عن محبوسين في جرائم تتعلق بـ"الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن معاون وزير العدل السورى، القاضي نزار صدقني قوله إن المرسوم "جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية"، لافتاً إلى أنها شملت جرائم مختلفة منها "العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن".

ويقضي المرسوم بمنح "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل 30 أبريل 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

وفي حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، فإنه من المفترض أن يجري الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين الكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب".