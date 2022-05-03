شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء عربى واسع بدراما رمضان فى مصر وإشادة كبيرة بمسلسل "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى نشطاء عرب من مختلف الدول العربية بالدراما الرمضانية فى مصر خلال موسم 2022 خاصة المسلسلات التى وثقت مراحل تاريخية هامة وفارقة فى تاريخ مصر والدول العربية ومنها مسلسل "الاختيار 3" ومسلسل "العائدون" حيث حقق العملان انتشارا كبيرا فى الوطن العربى وحرص عدد كبير من المواطنين العرب على متابعة الحلقات التى عرضت خلال الموسم الرمضانى الأخير، وسط احتفاء وإشادة كبيرة بما تم عرضه فى حلقات مسلسل "الاختيار 3".

حقق مسلسل "الاختيار 3" نجاح كبير وانتشار واسع فى عدد من الدول العربية بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء العرب عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعى مع الأحداث التى وثقها المسلسل بالصوت والصورة خلال الحلقات التى حرصت قنوات عربية على عرض حلقات المسلسل ومنها تليفزيون فلسطين الرسمي.

حمل مسلسل "الاختيار 3" رسالة هامة عنوانها القرار، حيث استعرض المسلسل دوافع مؤسسات الدولة الوطنية لإنقاذ البلاد من الانهيار والاقتتال الداخلى إلى بر الأمان والاستقرار، والعمل على توثيق ومتابعة كافة التحركات التى تهدف لزعزعة أمن واستقرار مصر وإدخالها فى صراعات إقليمية لا تعنيها.

وأكد متابعون من ليبيا وفلسطين أن مسلسل الاختيار 3 يعد أحد أهم المسلسلات العربية التى وثقت بطولات المؤسسات الوطنية المصرية فى مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر المتطرفة التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر خاصة والدول العربية بشكل عام.

بدوره قال المدون الفلسطينى حاتم صبيح على صفحته الرسمية على "فيسبوك": اللافت فى مسلسل الاختيار 3 هو التوثيق لفترة بدقة متناهية يعتقد البعض أنها ممكن تمر دون رد أو عقاب... مسلسل الاختيار تم بثها وإذاعة حلقاته عبر تلفزيون فلسطين منذ الموسم الثانى الماضى، بموعد عرض 12 ليلًا بتوقيت القدس المحتلّـة.

فيما كتب المدون الفلسطينى محمد خليل عبر صفحته الرسمية " للأمانة مسلسل رائع ويظهر أجزاء حقيقية وواقعية عايشناها واللى يعيش فى ظل حكم الإخوان بيفهم تسلسل الأحداث والتبعية للإخوان."

على جانب قال كتب المدون الليبى إبراهيم الفاخرى تعليقا على مسلسل الاختيار 3 عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: مسلسل الاختيار 3 تعريف للمشاهد بما جرى للعرب وعلى رأسهم بلد المعز والتخريب وانكسار الدولة ومؤسساتها... أحيى القائمين على هذا العمل الذى نأمل من القائمين علية الاستمرار فى فضح المؤامرات التى تحاك ضد العرب... ترفع لكم القبعة أبناء الكنانة."

بدوره أشاد المدون الليبى نعيم العقورى تعليقا على حلقات مسلسل الاختيار 3 عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": مسلسل الاختيار 3 له قيمة فى وطن عربى كله مشكورين على مجهوداتكم فى نقل الحقيقة وتوثيقها بشكل دقيق.. تحية طيبة لكم من بنغازي."