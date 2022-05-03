شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حديقة الحيوان تستقبل 40 ألف زائر فى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحدائق التابعة لوزارة الزراعة - الحيوان والأورمان والأسماك إقبالاً كبيراً من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة استقبلت اليوم أكثر من 40 ألف زائر.

وأضاف أن الحديقة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة للدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم آلاف الزائرين كذلك توفير استراحات للجمهور كما تم تزويد الحديقة ببعض الحيوانات الجديدة مع اضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الاطفال وهى تشهد إقبالا كبيرا منهم لأنها توفر لهم فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الالفية والتصوير معها.

ويوجد فى الحديقة أيضًا مدينة الملاهى الكهربائية المتكاملة والبدلات النهرية، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال كما تم توفير عربات “جولف كار” للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف لزيارة كل مواقع الحديقة والمناطق الاثرية فيها.

من ناحيته قال المهندس عماد عبدالمنعم القائم بأعمال مدير حديقة الأرومان إن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالمساحات الخضراء الشاسعة وكذلك الاشجار النادرة حيث تحتوى على اكثر من 1200 نوع نادر هذا وتواصل الحدائق التابعة للوزارة استقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك حيث توفر لزائريها كافة وسائل الراحة والترفيه.