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الخليج 365: حوار مصارحة جديد من الرئيس للشعب

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها:  حوار مصارحة جديد من الرئيس للشعب.. الجيش تعرض للتهديد المباشر 3 مرات.. وقسما بالله لمدة 45 دقيقة خيرت الشاطر بيلوح بحمل السلاح ويهدد بالقتل.. «الاختيار 3 «نقل الحقيقة وكنا حريصين على عدم التصادم

 

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حوار مصارحة جديد من الرئيس للشعب.. الجيش تعرض للتهديد المباشر 3 مرات.. وقسما بالله لمدة 45 دقيقة خيرت الشاطر بيلوح بحمل السلاح ويهدد بالقتل.. «الاختيار 3 «نقل الحقيقة وكنا حريصين على عدم التصادم

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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