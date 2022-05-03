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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حوار مصارحة جديد من الرئيس للشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: حوار مصارحة جديد من الرئيس للشعب.. الجيش تعرض للتهديد المباشر 3 مرات.. وقسما بالله لمدة 45 دقيقة خيرت الشاطر بيلوح بحمل السلاح ويهدد بالقتل.. «الاختيار 3 «نقل الحقيقة وكنا حريصين على عدم التصادم
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حوار مصارحة جديد من الرئيس للشعب.. الجيش تعرض للتهديد المباشر 3 مرات.. وقسما بالله لمدة 45 دقيقة خيرت الشاطر بيلوح بحمل السلاح ويهدد بالقتل.. «الاختيار 3 «نقل الحقيقة وكنا حريصين على عدم التصادم
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