شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن مواعيد إجراء حج القرعة لهذا العام.. تبدأ 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية عن موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام، طبقاً للمواعيد التالية: الثلاثاء الموافق 10/5/2022 - تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر). الأربعاء الموافق 11/5/2022 تقرر - إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء). الخميس الموافق 12/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء). السبت الموافق 14/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة).