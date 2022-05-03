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الداخلية تعلن مواعيد إجراء حج القرعة لهذا العام.. تبدأ 10 مايو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية عن موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام، طبقاً للمواعيد التالية:

 

الثلاثاء الموافق 10/5/2022

- تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر).

الأربعاء الموافق 11/5/2022

تقرر - إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء).

 

الخميس الموافق 12/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء).

 

السبت الموافق 14/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة).

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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