الدنيا برد فى إسكندرية.. الأمطار تتوج عروس المتوسط فى أول أيام العيد.. لايف

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365” فيديو لايف، حول الإقبال على شواطئ الإسكندرية اليوم، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الشواطئ إقبالا محدودا بسبب التقلبات الجوية وسقوط أمطار على الإسكندرية اليوم.

وجاءت أسعار دخول شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

وشددت الإدارة المركزية لسياحة والمصايف بالإسكندرية، على اتباع تعليمات منظومة الغوص والإنقاذ، وأهمها حظر نزول البحر قبل الساعة 7 صباحا وبعد غروب الشمس، وعدم نزول الأطفال دون سن العاشرة بدون مرافق، وعدم نزول البحر فى حالة رفع الراية الحمراء على الشواطئ لخطورة البحر والتأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ والسير على طريق الكورنيش والطرق الفرعية.

وحول استعدادات الشواطئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، أكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه يتم الاستعداد بـ61 شاطئا بطول سواحل الإسكندرية، وناشدت المواطنين بالتعاون والالتزام للحفاظ على نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها.

وأكدت الإدارة المركزية للساحة والمصايف بالإسكندرية، على أنه لن يسمح بدخول المشروبات الكحولية والأسلحة البيضاء والشيشة للشواطئ نهائيا وسيتم مصادرتها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.