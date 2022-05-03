شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد ضخت كميات كبيرة من كل أنواع السلع بها.



وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأفاد التقرير الوارد إلى أن المجمعات الاستهلاكية سوف تفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية اضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية كذلك مع وجود أكثر من 1100 صنف من تلك السلع ويتم ضخها يوميا داخل المجمعات الاستهلاكية مع تكثيف المعروضات حال زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.



وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل شركة من شركات الجملة وشركات المجمعات لمتابعة توافر السلع وفتح المجمعات بالتناوب ًحسب القرارات المحددة لذلك، كما تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية أيضًا خلال إجازة العيد من جانب منافذ الوزارة.