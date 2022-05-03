شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن حصتها فى تأشيرات الحج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن حصتها فى تأشيرات هذا العام، وذلك فى إطار ما أكدت عليه اللجنة العليا للحج بأنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام، وتأكيد وزارة الأوقاف على ذلك والتزامها به، وبأنه لا حج على نفقة الوزارة تحت أى مسمى، من حيث إن الحج إنما هو فرض على المستطيع بدنيا وماليا، وأنه لا تثريب على غير المستطيع، وأن أبواب الرحمة واسعة.

وأوضحت الوزارة حصتها فى تأشيرات الحج على النحو التالى:

أولا: تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) وعددها خمس تأشيرات.

ويتم التقدم لها بالضوابط التالية :

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأى من الجهات التابعة لها، ولم يسبق له أداء الحج نهائيا من قبل من خلال الوزارة ولا من غيرها، أي: أنه يتقدم لحج الفريضة.

_ أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال إحدى شركات السياحة، ويتحمل الحاج كامل المبلغ الذى تحدده الشركة.

- فى حالة كون المتقدمين خمسة فأقل سيتم قبولهم فورا، وحال زيادة عدد المتقدمين عن خمسة سيتم عمل قرعة بينهم مع تخصيص ثلاث تأشيرات للأئمة واثنتين لغيرهم من العاملين بالأوقاف، ويتم اختيارهم جميعا بالقرعة من بين المتقدمين.

- يتعهد الإمام أو أى من القيادات الدينية بالوزارة من المتقدمين بقيامه بأداء الجانب التوعوى والتثقيفى فيما يتصل بفقه الحج متطوعا خلال مدة أدائه للفريضة حال تكليف الوزارة له بذلك.

- يتعهد المتقدم بدفع كامل المبلغ الذى تحدده شركة السياحة التى ستنفذ التأشيرات فور قبوله وإعلامه.

- على الراغبين فى ذلك ملء النموذج المرفق فى موعد أقصاه الخميس القادم الموافق ٥ مايو الساعة الثالثة عصرا على الرابط التالى وفق النموذج المرفق نموذج (1):

https://forms.gle/HSajkXVE11hbYk4E9

ثانيا : بالنسبة للتأشيرات الإشرافية لأداء مهام التثقيف الفقهى والرد على أسئلة الحجاج فيما يتصل بشئون الحج، وهى مخصصة للأئمة المعينين بالأوقاف ومن فى حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية والواعظات المعتمدات من الواعظات المعينات بالوزارة والواعظات المتطوعات من خريجى أكاديمية الأوقاف.

بالضوابط التالية:

- تحمل كامل النفقات التى تحددها الجهة التى سيخرج معها مشرفا علميا ودعويا، سواء أكانت وزارة السياحة أم الداخلية أم التضامن الاجتماعى بحسب الأحوال، ووفق توزيع القطاع الدينى للمتقدمين على هذه الجهات دون تحمل وزارة الأوقاف أية تكاليف مالية أو بدل سفر أو خلافه.

- أن يجتاز الإمام وتجتاز الواعظة بتفوق اختبار فقه الحج الذى تعقده الوزارة ؛ حيث إن مهمتهم ستكون هى التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، وذلك لمن لم يسبق له أو لها اجتياز هذا الاختبار سابقا بنجاح.

- على الراغبين فى ذلك ملء النموذج المرفق فى موعد أقصاه الخميس القادم الموافق ٥ مايو الساعة الثالثة عصرا على الرابط التالى وفق النموذج المرفق نموذج (2):

https://forms.gle/zA1ManJD8PF9MwyG7