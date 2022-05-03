شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما قاله عن مشاهد أجهزة الأمن فى مسلسل الاختيار 3 قائلا: "المسلسل ده.. فيه مشاهد لأجهزة الأمن، وده حجم قليل من جهد اتعمل فى أصعب وقت.. وما زلنا حتى الآن.. بتكلم عن وقائع خاصة بالدولة".

الرئيس السيسى: الجيش تعرض للتهديد المباشر 3 مرات قبل ثورة 30 يونيو

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التهديد الذى تعرضت له القوات المسلحة قبل عام 2013، قائلا: "الموضوع حصل فيه تهديد مباشر للجيش.. اتعمل 3 مرات قبل ثورة 30 يونيو.. مرة اتعمل مع المشير الراحل حسين طنطاوي الله يرحمه.. وكان أنه لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسى يبقى البلد هتوقع".

الرئيس السيسى: "قسما بجلال الله.. لمدة 45 دقيقة الشاطر بيهدد البلد والجيش بالقتل"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تهديد خيرت الشاطر للقوات المسلحة، قائلآ: "المرة التانية لما خيرت الشاطر هدد الجيش والبلد.. وقال احنا نقدر زى ما حرقنا مقرات الأمن الوطنى، ونقدر نعمل محاكمات شعبية ونحاكمهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك: "قسما بجلال الله 45 دقيقة.. 45 دقيقة.. خيرت الشاطر يعملي بإيده كده "فى إشارة للتهديد بالسلاح".. ويقول هنقتل ونجيب من كل حتة.. هنولع الدنيا.. انا بقسم بالله.. البعض بيقول ما تطلعولنا الحاجات دي.. أنا اقسمت بالله".

أبناء الشهداء يقدمون هدية للرئيس السيسى: "علم مصر وعبارة شكرا من القلب"

قدم مجموعة من أبناء الشهداء، هدية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، علم مصر وعليه عبارة "شكرا من القلب"، مؤكدين على شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأرصاد: ارتفاع نسبى أول وثانى أيام العيد والدرجات تعود لمعدلاتها الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة خلال اليوم الأول والثاني، وتتراوح درجة الحرارة بين 33 : 34 على القاهرة الكبرى والوجه البحري

بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر والآلاف يؤدون الصلاة فى جامع موسكو الكبير

هنأ الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، المسلمين من مواطني روسيا بعيد الفطر، فيما أدى آلاف المواطنين صلاة العيد صباح اليوم الإثنين في جامع موسكو الكبير.

المالية: تعديلات الضريبة على الدخل تستهدف التخفيف عن المواطنين وتحفيز الاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات على قانون "الضريبة على الدخل"، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي.

تقارير: باريس سان جيرمان يضع محمد صلاح ضمن أولويات صفقات الصيف

كشفت تقارير صحفية عن أن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول يقترب من الانضمام لنادى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهى عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم المقبل وسط محاولات من جانب الريدز لتجديد عقد النجم المصرى خلال هذه الفترة

استنفار أمني على الطرق لتأمين المسافرين في أيام عيد الفطر المبارك

تعزز قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلاً عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يزورها المواطنون في الأعياد للاستمتاع بها.

مصادر أوكرانية: بدء عمليات إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

أعلنت مصادر أوكرانية عن بدء عمليات إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

"CDC" يوصى باتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الفيروس الغدى المسبب لالتهاب الكبد

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC)، بضرورة الاهتمام بتطعيمات الأطفال، وأن يمارس الآباء ومقدمو الرعاية إجراءات وقائية مثل نظافة اليدين، وتجنب الأشخاص المرضى، وتغطية السعال والعطس، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم، وذلك لتجنب الإصابة بالتهاب الكبد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ميديكال اكسبريس.

الحكومة الإسبانية تعلن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء

أعلنت الحكومة الإسبانية عن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية