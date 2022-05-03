شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية أوكرانية: انفجار ضخم يهز مدينة أوديسا جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر إعلامية أوكرانية، عن حدوث انفجار ضخم يهز مدينة أوديسا جنوب البلاد، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال" لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط بجيوش دول غربية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن تصريحات للافروف ان "موقف المواجهة في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول والرغبة العنيدة وحتى الهستيرية لزيلينسكي (الرئيس الأوكراني ) وفريقه والغربيين في إخراج كل هؤلاء الناس من هناك وإرسالهم إلى أوكرانيا، يرجع إلى حقيقة أن هناك العديد من الشخصيات التي ستؤكد وجود مرتزقة، ربما يكون ضباط بالوكالة في الجيوش الغربية إلى جانب الراديكاليين الأوكرانيين".