شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من مشاركة الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر مع أبناء وأسر الشهداء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، بحضور قيادات القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسئولين.

وجلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى أسر وأبناء الشهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التى أقيمت بمركز المنارة عقب أداء صلاة العيد.

وحرص الرئيس السيسى على مصافحة عدد من الأطفال لدى وصوله مركز المنارة والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.. وأكد سعادته بالتواجد فى الاحتفالية، مهنئا المصريين بعيد الفطر المبارك.

كما قدم الشيخ مشارى راشد عددا من الأناشيد التى خص بها مصر وتاريخها الإسلامى، معربا عن سعادته بدعوته لمشاركة الشعب المصرى فرحة عيد الفطر المبارك، ثم ختم فقرته بالدعاء لمصر.