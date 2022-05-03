إير كندا تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد توقف 6 أشهر.. الأربعاء المقبل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن شركة إير كندا ستبدأ فى تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار القاهرة، الأربعاء المقبل الموافق 4 مايو، بين مدينة مونتريال والقاهرة، بعد توقف 6 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها عدة دول لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار القاهرة الدولى صباح الأربعاء، قادمة من مدينة مونتريال بعد توقفها فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وسيتم إنهاء إجراءات وصول الركاب من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الركاب.

ومن المقرر أن تسير شركة إير كندا 3 رحلات أسبوعيا بشكل منتظم، بين مدينة مونتريال الكندية ومطار القاهرة الدولى، على أن تزيد الرحلات وفقا لمعدلات التشغيل والطلب.​