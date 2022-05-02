شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من التحلل من الإجراءات الوقائية لكورونا خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان، من التخلي والتحلل من الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا ، خاصة في أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة ضرورة الحصول على اللقاح الذى يقلل من فرص العدوى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس وعدم التقبيل أو الأحضان والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع لحجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوي وكذلك مساعدة الدولة في الانتهاء من خطتها لتطعيم 70% من المواطنين .