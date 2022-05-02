شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مصرى يتوافدون على المناطق الأثرية والمتاحف فى أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحصائيات نظام المتابعة المركزية للبوابات الإلكترونية والمطبقة بعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية عن استقبالها أكثر من 50 ألف زائر مصري في أول أيام عيد الفطر المبارك، ما يعكس حرص الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية على التعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك وعيهم السياحي والأثري بها.

واستقبلت منطقة أهرامات الجيزة أكثر من 25 ألف زائر، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة أكثر من 3,700 زائر، كما استقبل جامع الأزهر وجامعي السلطان حسن والرفاعى آلاف المصليين والزائرين.

وفي الإسكندرية استقبلت قلعة قايتباي اكثر من 5000 زائر، أما قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي استقبل مئات من الزائرين الذين توافدوا علي القصر الأثري.