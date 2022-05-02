شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للشخص التقدم للحصول على تأشيرة الحج فى أكثر من جهة؟.. التضامن تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، في تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية، الراغبين فى تأدية فريضة الحج هذا العام إليكترونيا على الرابط https://bit.ly/3OBxBxI وإدخال صورة بطاقة الرقم القومى "وجه وظهر"، فى ملف واحد، وتمت إتاحة استمارة التقديم من رابط https://bit.ly/3v4FQuF لطباعتها وملئ البيانات ثم ختمها من الجمعية.

وأكدت وزارة التصامن انه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتباراً من يوم ا 24 إبريل 2022م ، حتى يوم 12 مايو 2022م وتم وضع وضعت عددً من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.