تعرف على خدمات دار الضيافة بجامعة القاهرة وهل يجوز للطلاب الإقامة بها؟

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يمر طلاب جامعة القاهرة على مبنى دار الضيافة الذى يقع داخل الحرم الجامعى بجوار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويتساءلون عن الدار وما الخدمات التى تقدمها وهل يجوز للطلاب الإقامة بها.

وفيما يلى يقدم ”الخليج 365” تفاصيل خدمات دار الضيافة بجامعة القاهرة حيث تتبع الأمانة العامة للجامعة والتى تقوم بإدارته والإشراف عليها، حيث يتولى الرئيس المباشر لدار الضيافة الدكتور محمد عثمان الخشت، وتقدم دار الضيافة خدماتها لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين وطلاب الدراسات العليا، وذلك من خلال المطعم الرئيسى للدار بجانب وجود قاعتين مخصصتين للمؤتمرات والندوات أو تناول الغذاء، بالإضافة إلى تقديم الدار خدماته للطلاب من خلال منفذ خلفى يسمى "تيك أواى".

ويوجد داخل دار الضيافة 22 غرفة سكنية منهم 16 غرفة فردية و6 غرف زوجية لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل جامعة القاهرة والجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها.

ويشترط الإقامة داخل الدار أن يكون من أعضاء هيئة التدريس أو تقديم طلاب الدراسات العليا إفادة من الكلية أنهم يقوموا بعمل دراسات عليا داخلها، إلى جانب قيام الدار بإقامة الحفلات والمناسبات وتوفر الغذاء للكليات فى حال طلبهم ذلك أو فى حالة وجود مؤتمرات بها أو بإدارة الجامعة.