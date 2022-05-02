شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تعلن مواعيد إجراء حج القرعة لهذا العام.. تبدأ 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها أعلنته وزارة الداخلية عن موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام، طبقاً للمواعيد التالية:

الداخلية تعلن مواعيد إجراء حج القرعة لهذا العام.. تبدأ 10 مايو

الثلاثاء الموافق 10/5/2022

- تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر).

الأربعاء الموافق 11/5/2022

تقرر - إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء).

الخميس الموافق 12/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء).

السبت الموافق 14/5/2022

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة).

الزراعة: حديقة الحيوان تستقبل 40 ألف زائر فى أول أيام عيد الفطر

شهدت الحدائق التابعة لوزارة الزراعة - الحيوان والأورمان والأسماك إقبالاً كبيراً من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان فى الجيزة استقبلت اليوم أكثر من 40 ألف زائر.

الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أيام العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يشهد ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة خلال اليوم الأول والثانى، وتتراوح درجة الحرارة بين 33 : 34 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين خلال أيام العيد نستعرضها فيما يلى :

- القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية أو فى وجود الأتربة نهارا ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة

وزير التموين: طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% خلال أيام العيد

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد ضخت كميات كبيرة من كل أنواع السلع بها.

أسعار الذهب اليوم في مصر أول أيام عيد الفطر.. عيار 21 يسجل 1160 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022، ارتفاعًا في أسعار الذهب بالسوق المصري، لتسجل الأسعار مستويات قياسية جديدة عند 1160 جنيهًا للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- رغم تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1878 دولار للأونصة.

صاروخ روسى يدمر جسرا استراتيجيا بمنطقة "أوديسا" الأوكرانية

قال مسئولون محليون في أوكرانيا اليوم الاثنين، إن صاروخا روسيا دمر جسرا استراتيجيا عبر مصب نهر "دنيستر" بمنطقة "أوديسا" جنوب غرب البلاد.

وأعلن المتحدث باسم إدارة أوديسا الإقليمية سيرهي براتشوك -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- عن وقوع هذا الصاروخ ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

الاحتفالات عبر العصور.. متاحف مصر تحتفل بعيد الفطر بمقتنيات أثرية.. صور

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قامت بعض متاحف الآثار على مستوى الجمهورية باختيار عدد من القطع الأثرية من مقتنياتها والتي تعبر عن الاحتفالات عبر العصور المختلفة لوضعها في عرض مميز طوال شهر مايو، وذلك عبر استفتاء الجمهور لاختيار القطع الفائزة عبر صفحاتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

إير كندا تستأنف رحلاتها إلى مطار القاهرة بعد توقف 6 أشهر.. الأربعاء المقبل

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن شركة إير كندا ستبدأ فى تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار القاهرة، الأربعاء المقبل الموافق 4 مايو، بين مدينة مونتريال والقاهرة، بعد توقف 6 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها عدة دول لمواجهة فيروس كورونا.

بادجى: لم أندم على الانضمام للأهلى.. جنون الجماهير حرمنى من السير بالقاهرة

تحدث السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى والمعار إلى إميان الفرنسي في الموسم الحالي عن أسباب انضمامه للأحمر فى موسم 2020 الماضى قادمًا من الدورى النمساوى.

ووافق الأهلي على إعارة بادجي إلى إميان مقابل 400 ألف دولار مع وضع بند أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب مقابل دفع مليون و800 ألف دولار بعد انتهاء الإعارة،وتعاقد الأهلي في يناير 2020 مع بادجي من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار.

محمد صلاح يستعد بتركيز عالٍ فى تدريب ليفربول الأخير قبل مواجهة فياريال.. صور

يستعد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بجدية كبيرة، قبل الاختبار الصعب الذي يخوضه الريدز عندما يحل ضيفًا على نظيره فياريال الإسباني في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء بملعب "لا سيراميكا"، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022، في لقاء يسعى من خلاله الفرعون المصري للتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة مع الريدز.