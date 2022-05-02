شكرا لقرائتكم خبر عن أسد اسمه "رجب والتاني شعبان".. ملوك الغابة مولعين حديقة حيوان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” فيديو لايف حول الإقبال على حديقة حيوان الإسكندرية "النزهة"، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهدت الحديقة استقبال عدد كبير من الزائرين فى أول أيام العيد.



وشهد بيت الأسد إقبالا كبيرا من الزائرين، وقام الأطفال بمداعبة الأسود، و التقاط الصور التذكارية بالقرب منهم، وسط أجواء البهجة بالعيد، فيما أقدم الأسدان "رجب " و"شعبان" على الاقتراب من السور الحديدى، والتقاط قطع اللحم الصغيرة من أيدى الزائرين، مع الزئير المخيف للأسد ملك الغابة، والذى أعجب الزائرين وقاموا بالتقاط الصور معه.

وتعد حديقة الحيوان بالإسكندرية ثانى أكبر حديقة حيوان بعد حديقة حيوان الجيزة، وشهدت الحديقة إقبالا كبيرا اليوم فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية، وتقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.

ونظرا لاهميتها تشهد الحديقة إقبالا كبيرا من المواطنين والزائرين الوافدين إلى الاسكندرية، خاصة فى فصل الشتاء للاستمتاع بحرارة الشمس، بعيدا عن الشواطئ، وسط أجواء من البهجة والاستمتاع بأجواء شتوية دافئة، وفرحة الاطفال بالمرح مع الحيوانات.



الاسد ملك الغابة (1)



الاسد ملك الغابة (2)



الاسد ملك الغابة (3)



الاسد ملك الغابة (4)



الاسد ملك الغابة (5)



الاسد ملك الغابة (6)



