شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الشرطة ترسم البهجة على وجوه المصريين بتوزيع هدايا العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو مشاركة رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن، في الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين في مختلف محافظات الجمهورية، وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة باشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.