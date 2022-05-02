شكرا لقرائتكم خبر عن تروح فين في العيد !! .. بنرشح لك ..اكستريم لاند مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على فكرة هي دي اللي اتصور فيها إعلان مدينتي بتاع كريم عبد العزيز

هتفضل خروجة الملاهي هي الخروجة رقم ١ في كل عيد

جيبنا لكم بقى كل التفاصيل عشان تجهز نفسك لجرعة لعب و انبساط و فرحة من القلب

اكستريم لاند Extreme Land مش مدينة ألعاب للأطفال بس!

بالعكس دا بيبقى يوم ممتع لكل أفراد العيلة كبار & صغار

بمجرد ما تدخل هتلاقي نفسك في عالم كله ألعاب و الديكورات حواليك في كل مكان كلها ألوان و في ألعاب كتير أوي أوي منهم لعب أول مرة نشوفها في مصر !

استغل فرصة الإجازة في العيد و فرح أولادك و اوعدك إنك أنت كمان هتنبسط باليوم دا .. و بنقول يوم لأنك فعلا مش هتكتفي بساعة ولا اتنين أنت هتفضل تدخل لعبة ورا لعبة لحد ما اليوم يخلص

أول ما تروح بتشتري كارت ألعاب ب 15 جنيه لكل الألعاب ، و تشحنه بالباقة اللي تناسبك و الفترة دي عاملين عروض قوية جدا على كل الباقات هتفرق معاك كتير و تلعب أكتر

اشحن ب 300 تستفيد برصيد بقيمة 350

اشحن ب 500 تاخد رصيد ألعاب ب 625

اشحن ب 1000 تاخد رصيد ألعاب ب 1500 نغنغة دي

للاستفارات مكالمات / What's app

01142776796

العنوان:

مدينتي، بوابة ٢ داخل Open Air Mall