شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة تميل نحو الارتفاع اليوم وأمطار على السلوم ومطروح غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتابعت: غدا تميل درجات الحرارة نحو الارتفاع ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الغربية (مطروح والسلوم ) وتكون الغيوم متكاثرةعلي كافة الأنحاء تقريبا لتحجب أشعة الشمس.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي الصحراء الغربية تمتد الي الساحل الغربي علي إثر مرور منخفض صحراوي.

و يشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على

السواحل الشمالية الغربية مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.