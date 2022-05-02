التعليم العالى تكشف عن مشروعات بحثية مقدمة من جامعات مصر المشاركة بـ"مصر تستطيع بالصناعة"

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول النقاط البحثية التي تخدم الصناعة والمقدمة من الجامعات المصرية الحكومية للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

أشار التقرير إلى تقدم جامعة عين شمس بعدة مشروعات بحثية، منها: مشروع تطوير جهاز تنفس صناعى (ASU Rapid Vent)، وتصميم سيارة كهربائية (جولف كار)، وتصميم الربوت الممرضة شمس فى مصنع الهيئة العربية للتصنيع، وأنظمة مركزات شمسية منخفضة التكلفة وذات كفاءة "ديكور وإنتاج"، بينما تقدمت جامعة الزقازيق بعدة مشروعات، منها؛ مستحضر صیدلی طويل المفعول ومعقول التكلفة لعلاج السكر ومضاعفاته بالتعاون مع شركة أدوية وطنية، ومشروع نظام تحلية بالامتصاص بالطاقة الشمسية مع نظام إزالة الرطوبة والترطيب.

وأوضح التقرير أن جامعة جنوب الوادى تقدمت بعدد من المشروعات البحثية، منها: مشروع غشاء مركب من البولى سلفون اسيتات الحديد/البولى اميد لفصل الزيت/الماء، وتطوير ودراسة خصائص خليط من اسيتات السيللوز والحديد النانوفيبر لتطبيقات هندسة الأنسجة، وتقدمت جامعة مطروح بعدد من النقاط البحثية فى مجالات البيئة والمياه، ومنها مشروع حماية البيئة من التلوث عن طريق إزالة العناصر الثقيلة والصبغات من المياه، ومعالجة المياه الجوفيه التى تعانى من ارتفاع نسبه الأملاح مما يمنع استخدامها فى مجالات الرى والزراعة.

كما تقدمت جامعة الوادى الجديد بعدد من النقاط البحثية، منها تلألؤ ضوئى أحادى اللون أبيض اللون من الكريستال السائل البوليمرات: ضبط اللون من خلال مزيج من التلألؤ الحرارى واللون الميكانيكي، مستقبل إنتاج الطاقة المُتجددة للطاقة الشمسية ودورها فى الخطة التنموية (٢٠٣٠)، ومن أهم المشروعات البحثية التى قدمتها جامعة السويس البنية المجهرية والخواص الميكانيكية لحديد التسليح المصنوع من السبائك، وقناع وجه منخفض التكلفة للتنفس الصناعى لحماية فعالة ضد البكتيريا، ودراسة عملية عن استخلاص الماء من الهواء الجوى باستخدام المقطرات الشمسية الأنبوبية، ومن المشروعات البحثية التى قدمتها جامعة القاهرة، تصميم وتنفيذ وتصنيع عدادات إلكترونية ذكية، وتصميم وحدات معالجة تحلية المياه ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، كما قدمت جامعة حلوان عددًا من المشروعات، من أهمها: نظام متكامل للطاقة الجديدة لخلايا فوتوفولطائية ومبدل للقطاع السكنى بالدولة تحت شعار صنع فى مصر، ومشروع شحم عالى الجودة مصنع محليًا من مخلفات صناعة الزيوت.

وتقدمت جامعة قناة السويس بعدد من النقاط البحثية؛ لتحسين إنتاج وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف، ومنها تحسين إنتاج مركبات المكافحة الحيوية لدودة ورق القطن من الأكتينوبكتريا باستخدام الأشعة الكهرومغناطيسية منخفضة القوة، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف بمنع تلوثها واستخدامها للزراعة وتحويل مخلفتها إلى طاقة حيوية، ومثبط لخلايا السرطان الكبدى يتم إنتاجه من بكتريا معزولة البيئة المصرية، وتقدمت جامعة أسيوط بعدد من النقاط البحثية، ومنها: دراسات التنمية المستدامة فى مجال إنتاج البدائل الاستراتيجية للقمح، تقييم ورفع جودة الخامات بجنوب الوادي، تطوير أنظمة زراعة بنجر السكر فى مصر، تطوير مركبات جديدة كمضادات للفيروسات وبخاصة كوفيد-19.

ونوه التقرير عن تقدم جامعة بنها بعدد من النقاط البحثية هي، تطبيق جزينك النانو لتحسين الأداء لمواد عزل الكابلات الأرضية، نظام النقل الذكى على أساس إنترنت الأشياء، أفران صديقة للبيئة لإنتاج الفحم النباتي، تنفيذ ملابس تحقق السلامة المهنية، مشروع لإنتاج وحدات توليد طاقة كهربائية هجينة، كما تقدمت جامعة كفر الشيخ بنقاط بحثية فى مجالات الطاقة، ومنها: نهج منهجى لصنع القرار لتخطيط وتقييم الشبكات الدقيقة القائمة على الطاقة المتجددة الهجينة مع التحسين الاقتصادى التقني، دراسة الجدوى وتحليل الأداء لشبكة هجينة مدمجة مع مصادر متجددة ۱۰۰ ٪ لمضخات الرى الزراعى بمدينة السادات، كما تقدمت جامعة المنيا بعدد من المشروعات البحثية، ومنها التمثيل الغدائى الميكروبى الذى يحركة الإلكترود النانوى لاستعادة الطاقة من مياء الصرف الصحى المنزلية مع المعالجة المتزامنة، تحسين أداء محركات الديزل والتلوث التى تعمل بوقود البيوديزل، دراسة أداء السيارات التى تعمل بوقود البنزين/البروبان وفقا لدورة قيادة داخل المدينة.

ومن المشروعات التى قامت بها جامعة الأزهر مشروع لإنتاج نظام زجاجى صديق للبيئة ومناسب لتطبيقات الأمان الإشعاعى فى المنشآت النووية من خلال تطوير مواد النفايات المعاد تدويرها، ومشروع حول استخدام تقنية ترشيح ضفة النهر لإنتاج مياه الشرب النقية فى القرى الفقيرة المتواجدة على نهر النيل فى مصر، وتقدمت جامعة دمنهور بمشروعات، منها: وضع نموذج رياضى للصفائح البلاستيكية الحرارية المشبعة بالسائل، ومن المشروعات التى قامت بها جامعة طنطا تعديل أداء آلة الدراس الصغيرة، وكذلك مشروع حول دراسة أداء خزانة جرار التبريد الموضعي، وتقدمت جامعة الإسكندرية بعدة مشروعات، منها: معالجة المياه الرمادية المحلية وإعادة استخدام النموذج الأولي.

ومن المشروعات التى قدمتها جامعة سوهاج مشروع نظام تحلية مياه البحر بالامتزاز يعمل بالطاقة الشمسية متكامل مع أنظمة الخلايا الكهروضوئية، ومشروع دراسة تحليل المعادن والنواقل العصبية من أجل الكشف المبكر والوقاية من اضطرابات الطيف التوحدى لدى الأطفال من صعيد مصر، ومشروع تأثير المكافحة المتكاملة للحشائش على إنتاجية قمح الحبز والحشائش المصاحبة، وقدمت جامعة المنوفية مشروع تصميم وتصنيع نظام معالجة اقتصادى متعدد المراحل لمعالجة مياه منطقة قويسنا، وتصميم مركب نانومترى من النفايات الحيوية لتخزين الطاقة الشمسية للمعالجة المستدامة للمياه المالحة خلال فترات غياب الشمس لتطبيقات المجتمعات الخضراء.

ومن المشروعات التى قدمتها مدينة السادات الإنتاج وضبط العمليات الحيوية لخامة الكامبيتوسين ذات النشاط المضاد للسرطان، وإنتاج الوقود الحيوى من مخلفات شركات إنتاج زيوت الطعام، وقدمت جامعة العريش مشروعات الاستفادة من رمال وسط سيناء المعدنية فى إنتاج الزجاج والفوسفات، ومعالجة مياه الشرب باستخدام وسائل بيولوجية آمنة، والاستفادة المثلى من مياه المخرات والسدود لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، كما قدمت جامعة بنى سويف دراسة اقتصادية لتأهيل بعض الخامات المعدنية فى منطقة المثلث الذهبى لبعض الصناعات الحيوية، والتخلص الآمن من التراب والأسمنت وإنتاج مواد جيوبولميرية صديقة للبيئة، ومن مشروعات جامعة أسوان إنتاج دوائر تشغيل لمبات الليد، ومشروع تقنية جديدة لإعادة استخدام المياه الرمادية، وتقنية صديقة للبيئة لصباغة البكتيريا باستخدام الأصباغ الطبيعية من البنجر الأحمر والرمان المزروع فى مصر.

ومن المشروعات التى تقدمت بها جامعة المنصورة مشروع حول الطلاء المزدوج كتقنية جديدة للتحكم فى انحلال اليوريا فى التربة كخطوة نحو تحسين استدامة أسلوب التسميد بالنيتروجين A، ومشروع بكتيريا تعزيز النمو بمضاعفة إنتاج الحمض الدهنى فى الطحالب الدقيقة، وتقدمت جامعة الفيوم بعدة مشروعات، منها مشروع حول العواقب الاقتصادية والبيئية المترتبة على خسائر ما بعد الحصاد أثناء التوريد الغذائى فى البلدان النامية، بينما تقدمت جامعة دمياط بعدد من المشروعات البحثية، ومنها تحضير صبغات جديدة لتطوير صباغة المنسوجات باستخدام تقنية ثانى أكسيد الكربون الفوق حرجة الصديقة للبيئة، واستخدام المنتجات الثانوية المـتاحة للمحاصيل كمواد بديلة لفرشة قش القمح لتربية دجاج التسمين، ومن المشروعات التى قامت بها جامعة بورسعيد مشروع حول تأثير المعاملات الهندسية على خصائص رش البخاخات الدوامية ذات الضغط الهوائي.